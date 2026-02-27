Randonnée Botanique et Poétique Saint-Géraud-de-Corps
Place de l’église Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Spectacle bilingue franco-occitan.
Nul besoin d’être occitanophone pour comprendre journée internationale des forêts 2026
Programme du site de la charbonnière. Patrimoine paysan du Landais
Programme officiel sur journee-internationale-des-forets.fr
Dans le cadre de le journée internationale des forêts 2026, le Site de la
Charbonnière. Patrimoine paysan du Landais organise une randonnée
botanique et poétique de 10 Kms Montpon. La balade alternera une découverte botanique dans
les différents lieux du site (mare, prairie, forêt…) et quelques temps de
lecture autour de poèmes de Joan Baez et autres.
Modalités pratiques RV à 14H45, Place de l’église de Saint Géraud de Corps.
Jauge limitée à 15 personnes. Entrée libre et gratuite.
Réservation obligatoire
Durée 2H environ.
Prévoir siège pliant si besoin.
Partie botanique animée par Nicolle Maguet .
Place de l’église Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
