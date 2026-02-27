Randonnée Botanique et Poétique Saint-Géraud-de-Corps

Randonnée Botanique et Poétique

Place de l’église Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Spectacle bilingue franco-occitan.

Nul besoin d’être occitanophone pour comprendre journée internationale des forêts 2026

Programme du site de la charbonnière. Patrimoine paysan du Landais

Programme officiel sur journee-internationale-des-forets.fr

Dans le cadre de le journée internationale des forêts 2026, le Site de la

Charbonnière. Patrimoine paysan du Landais organise une randonnée

botanique et poétique de 10 Kms Montpon. La balade alternera une découverte botanique dans

les différents lieux du site (mare, prairie, forêt…) et quelques temps de

lecture autour de poèmes de Joan Baez et autres.

Modalités pratiques RV à 14H45, Place de l’église de Saint Géraud de Corps.

Jauge limitée à 15 personnes. Entrée libre et gratuite.

Réservation obligatoire

Durée 2H environ.

Prévoir siège pliant si besoin.

Partie botanique animée par Nicolle Maguet .

Place de l’église Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

