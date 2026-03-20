Randonnée Bougez Ensemble Base de loisirs de la Sablière Le Palais-sur-Vienne

Randonnée Bougez Ensemble 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne 2026-04-08

Randonnée Bougez Ensemble Base de loisirs de la Sablière Le Palais-sur-Vienne mercredi 8 avril 2026.

Randonnée Bougez Ensemble

Base de loisirs de la Sablière 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08

Date(s) :
2026-04-08

La Base de Loisirs de la Sablière du Palais-sur-Vienne propose de nouvelles activités sportives à destination des 50 ans et plus dans le cadre du programme Bougez Ensemble .

Lors d’une randonnée, profitez du plaisir de la marche et du charme des paysages palaisiens de façon encadrée et à un rythme adapté !

Inscriptions au préalable auprès des organisateurs.   .

Base de loisirs de la Sablière 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 32 77  base.nautique@lepalaissurvienne.fr

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English : Randonnée Bougez Ensemble

L’événement Randonnée Bougez Ensemble Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole

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