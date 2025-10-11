Randonnée Bourcq Bourcq
Randonnée Bourcq
Mairie Bourcq Ardennes
Rendez-vous à 13h30 à la mairie
Mairie Bourcq 08400 Ardennes Grand Est +33 6 33 08 67 87
English :
Meet at 1:30 p.m. at the town hall
German :
Treffpunkt um 13:30 Uhr am Rathaus
Italiano :
Appuntamento alle 13.30 presso il municipio
Espanol :
Reunión a las 13.30 en el ayuntamiento
