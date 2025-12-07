[Randonnée]: Bourges-Sancerre® Sancerre

[Randonnée]: Bourges-Sancerre®

Allée du Triellon Sancerre Cher

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 00:00:00

fin : 2026-02-15 08:30:00

Date(s) :

2026-02-15

73ème édition de la célèbre randonnée BOURGES/SANCERRE

Les Cyclotouristes Berruyers vous ont concocté 3 parcours:

56km, au départ de Bourges, depuis la Place Etienne Dolet à minuit

– 30,5km, au départ de Morogues à la salle des fêtes entre 5h00 et 6h30

– 16,5km, au départ de Sancerre au collège Francine Leca entre 7h30 et 8h30 2 .

Allée du Triellon Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 35 89 04 ctbasso88@gmail.com

English :

73rd edition of the famous BOURGES/SANCERRE hike

