[Randonnée]: Bourges-Sancerre® Sancerre

Allée du Triellon Sancerre Cher
73ème édition de la célèbre randonnée BOURGES/SANCERRE
73eme édition de la célèbre randonnée reliant BOURGES à SANCERRE
Les Cyclotouristes Berruyers vous ont concocté 3 parcours:
56km, au départ de Bourges, depuis la Place Etienne Dolet à minuit
– 30,5km, au départ de Morogues à la salle des fêtes entre 5h00 et 6h30
– 16,5km, au départ de Sancerre au collège Francine Leca entre 7h30 et 8h30 2 .
Allée du Triellon Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 33 35 89 04 ctbasso88@gmail.com
English :
73rd edition of the famous BOURGES/SANCERRE hike
