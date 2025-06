Randonnée Beauregard Braize 6 juillet 2025 09:00

Allier

Randonnée Beauregard Association Braize Ambiance Braize Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 09:00:00

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Randonnée gourmande en forêt de Tronçais, organisée par l’association Braize Ambiance, le dimanche 6 Juillet à 9h. Parcours attelage ou vélo.

.

Beauregard Association Braize Ambiance

Braize 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 96 09 66 braize-ambiance@orange.fr

English :

Gourmet hike in the Tronçais forest, organized by the Braize Ambiance association, Sunday July 6, 9am. By carriage or by bike.

German :

Feinschmeckerwanderung im Wald von Tronçais, organisiert vom Verein Braize Ambiance, am Sonntag, den 6. Juli um 9 Uhr. Strecke mit Pferdegespann oder Fahrrad.

Italiano :

Passeggiata gastronomica nella foresta di Tronçais, organizzata dall’associazione Braize Ambiance, domenica 6 luglio alle 9.00. In carrozza o in bicicletta.

Espanol :

Paseo gastronómico por el bosque de Tronçais, organizado por la asociación Braize Ambiance, el domingo 6 de julio a las 9h. En coche de caballos o en bicicleta.

L’événement Randonnée Braize a été mis à jour le 2025-06-23 par Montluçon Tourisme