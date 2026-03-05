Randonnée Breuil-Chaussée Départ du parc de la mairie Bressuire

Randonnée Breuil-Chaussée

Départ du parc de la mairie BREUIL-CHAUSSEE Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Randonnée organisée par l’Entente Voulmentin Saint Aubin Beaulieu Breuil.

3 parcours de 9, 12 et 18 km. .

Départ du parc de la mairie BREUIL-CHAUSSEE Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 04 48 79 gj.evsabb@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée Breuil-Chaussée

L’événement Randonnée Breuil-Chaussée Bressuire a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Bocage Bressuirais