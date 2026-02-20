Randonnée Brevet Audax 25 km Salle Omnisports Île-Tudy

Randonnée Brevet Audax 25 km

Salle Omnisports Rue des Roitelets Île-Tudy Finistère

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Dans le décor magnifique de l’Île-Tudy et de Sainte-Marine, sur un parcours qui ne présente pas de difficultés particulières, cette épreuve comporte deux boucles de 12,5 km.

Accueil à partir de 7h.

7h45 Départ brevet de 25 km

10h Départ du 12.5 km

Prévoir gilet jaune et gobelet.

Événement organisé par Les Marcheurs de Cornouaille. .

Salle Omnisports Rue des Roitelets Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 48 95 99 88

