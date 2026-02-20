Randonnée Brevet Audax 25 km Salle Omnisports Île-Tudy
Randonnée Brevet Audax 25 km Salle Omnisports Île-Tudy dimanche 22 février 2026.
Randonnée Brevet Audax 25 km
Salle Omnisports Rue des Roitelets Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Dans le décor magnifique de l’Île-Tudy et de Sainte-Marine, sur un parcours qui ne présente pas de difficultés particulières, cette épreuve comporte deux boucles de 12,5 km.
Accueil à partir de 7h.
7h45 Départ brevet de 25 km
10h Départ du 12.5 km
Prévoir gilet jaune et gobelet.
Événement organisé par Les Marcheurs de Cornouaille. .
Salle Omnisports Rue des Roitelets Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 48 95 99 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Brevet Audax 25 km
L’événement Randonnée Brevet Audax 25 km Île-Tudy a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Destination Pays Bigouden