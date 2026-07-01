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AGENDA · Eyraud-Crempse-Maurens

Randonnée Canicross Trail Eyraud-Crempse-Maurens

dimanche 26 juillet 2026 · Eyraud-Crempse-Maurens

Randonnée Canicross Trail Eyraud-Crempse-Maurens

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
24140 Eyraud-Crempse-Maurens
Département
Dordogne
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Eyraud-Crempse-Maurens

Randonnée Canicross Trail

Le Bourg Eyraud-Crempse-Maurens Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

La SPA de Bergerac organise une Randonnée Canicross Trail le 26 Juillet!
Deux boucles aux choix, de 4 ou 9km.
Départà 8h00 pour le canicross, et départ entre 8h15 et 10h00 pour les randonneurs.
Inscriptions en ligne, ou sur place à partir de 8h, 6euros.   .

Le Bourg Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 40 95  contact@spa24bergerac.org

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English : Randonnée Canicross Trail

The Bergerac SPA is organizing a Canicross trek on March 2.

L’événement Randonnée Canicross Trail Eyraud-Crempse-Maurens a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides