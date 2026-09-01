Informations pratiques

Agon-Coutainville

Randonnée canine éducative

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Apprendre à son chien à interagir avec ses congénères et savoir manier la longe pour des balades plus sereines ! 4km.

10h à l’école de voile d’Agon-Coutainville. .

104 Avenue des Dunes Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 82 43 13 68 annelyseblier@rocketmail.com

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English : Randonnée canine éducative

L’événement Randonnée canine éducative Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme