Randonnée canine éducative

Cale Sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Apprendre à son chien à interagir avec ses congénères et savoir manier la longe pour des balades plus sereines ! .

Cale Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 82 43 13 68 annelyseblier@rocketmail.com

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English : Randonnée canine éducative

L’événement Randonnée canine éducative Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par Coutances Tourisme