Randonnée canine éducative Hauteville-sur-Mer
Randonnée canine éducative Hauteville-sur-Mer samedi 28 mars 2026.
Randonnée canine éducative
Cale Sud Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Apprendre à son chien à interagir avec ses congénères et savoir manier la longe pour des balades plus sereines ! .
Cale Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 82 43 13 68 annelyseblier@rocketmail.com
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English : Randonnée canine éducative
L’événement Randonnée canine éducative Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-20 par Coutances Tourisme
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