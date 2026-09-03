Randonnée CAP Chambon – Auge-Bord St George Mairie Auge

Informations pratiques

Auge

Randonnée CAP Chambon – Auge-Bord St George

Mairie 1, Le Bourg Auge Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Randonnée d’Auge à Bord-St-George – 9 km.

Départ à 14h de la Mairie d’Auge.

Marche à allure modérée de 2h30 à 3h. Prévoir des bonnes chaussures de marche.

Cotisation annuelle de 10 euros. .

Mairie 1, Le Bourg Auge 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 55 32 65

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English : Randonnée CAP Chambon – Auge-Bord St George

L’événement Randonnée CAP Chambon – Auge-Bord St George Auge a été mis à jour le 2026-09-03 par Creuse Confluence Tourisme