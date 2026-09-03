Randonnée CAP Chambon – Auge-Bord St George Mairie Auge
dimanche 18 octobre 2026 · Mairie · Auge
Informations pratiques
Auge
Randonnée CAP Chambon – Auge-Bord St George
Mairie 1, Le Bourg Auge Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Randonnée d’Auge à Bord-St-George – 9 km.
Départ à 14h de la Mairie d’Auge.
Marche à allure modérée de 2h30 à 3h. Prévoir des bonnes chaussures de marche.
Cotisation annuelle de 10 euros. .
Mairie 1, Le Bourg Auge 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 55 32 65
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English : Randonnée CAP Chambon – Auge-Bord St George
L’événement Randonnée CAP Chambon – Auge-Bord St George Auge a été mis à jour le 2026-09-03 par Creuse Confluence Tourisme
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