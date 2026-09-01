Randonnée – CAP Chambon office de tourisme Chambon-sur-Voueize
dimanche 20 septembre 2026 · office de tourisme · Chambon-sur-Voueize
Informations pratiques
Chambon-sur-Voueize
Randonnée – CAP Chambon
office de tourisme 3 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Randonnée à Fresselines – Sentier de la Vallée des Peintres.
Départ à 8h30 de l’OT de Chambon.
Pique-nique tiré du sac.
Marche à allure modérée de 2h30 à 3h. Prévoir des bonnes chaussures de marche.
Cotisation annuelle de 10 euros. .
office de tourisme 3 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 07 63 80
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English : Randonnée – CAP Chambon
L’événement Randonnée – CAP Chambon Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-09-03 par Creuse Confluence Tourisme
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