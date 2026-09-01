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Randonnée – CAP Chambon office de tourisme Chambon-sur-Voueize

dimanche 20 septembre 2026 · office de tourisme · Chambon-sur-Voueize

Randonnée – CAP Chambon office de tourisme Chambon-sur-Voueize

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
office de tourisme
Adresse
3 Place Aubergier
Ville
23170 Chambon-sur-Voueize
Département
Creuse
Tarif

Chambon-sur-Voueize

Randonnée – CAP Chambon

office de tourisme 3 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 08:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Randonnée à Fresselines – Sentier de la Vallée des Peintres.
Départ à 8h30 de l’OT de Chambon.
Pique-nique tiré du sac.
Marche à allure modérée de 2h30 à 3h. Prévoir des bonnes chaussures de marche.
Cotisation annuelle de 10 euros.   .

office de tourisme 3 Place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 07 63 80 

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English : Randonnée – CAP Chambon

L’événement Randonnée – CAP Chambon Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-09-03 par Creuse Confluence Tourisme

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