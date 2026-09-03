Randonnée CAP Chambon – Sur les chemins de Lépaud Parking de la Mairie Lépaud
samedi 19 décembre 2026 · Parking de la Mairie · Lépaud
Informations pratiques
Lépaud
Randonnée CAP Chambon – Sur les chemins de Lépaud
Parking de la Mairie 5 Place de la Mairie Lépaud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 14:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Randonnée sur les chemins de Lépaud – 8 km (+ goûter à la Bro’cantine).
Goûter possible après la rando – Inscription (pour le goûter) auprès de Gilles avant le 11 décembre.
Marche à allure modérée de 2h30 à 3h. Prévoir des bonnes chaussures de marche.
Cotisation annuelle de 10 euros. .
Parking de la Mairie 5 Place de la Mairie Lépaud 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 77 54 16
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English : Randonnée CAP Chambon – Sur les chemins de Lépaud
L’événement Randonnée CAP Chambon – Sur les chemins de Lépaud Lépaud a été mis à jour le 2026-09-03 par Creuse Confluence Tourisme