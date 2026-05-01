Randonnée Capteur de Rêves Vallon de Raffenot Châteauvieux-les-Fossés
Randonnée Capteur de Rêves Vallon de Raffenot Châteauvieux-les-Fossés samedi 23 mai 2026.
Châteauvieux-les-Fossés
Randonnée Capteur de Rêves
Vallon de Raffenot Chemin du Sel Châteauvieux-les-Fossés Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
A proximité de Vuillafans, se cache un coin de fraicheur idéal à parcourir lors des journées ensoleillées. Sur 5 km et 200m de dénivelé positif, partez à la découverte du Vallon de Raffenot à travers rivères et forêts.
De 10h à 16h30, dès 8 ans ou 6 ans accompagné d’un adulte venez apprendre à construire votre capteur de rêves grâce aux bois trouvés sur place et au matériel le plus naturel possible. Ici, on découvre, on apprend et on crée avec la Nature !
L’inscription est obligatoire.
Transport possible depuis les villages de Tarcenay, Ornans, Montgesoye et Vuillafans avant l’heure de départ de la randonnée. .
Vallon de Raffenot Chemin du Sel Châteauvieux-les-Fossés 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 32 91 69 07 88 32 91 69
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English : Randonnée Capteur de Rêves
L’événement Randonnée Capteur de Rêves Châteauvieux-les-Fossés a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON