Randonnée Capteur de Rêves Vallon de Raffenot Châteauvieux-les-Fossés

Châteauvieux-les-Fossés

Randonnée Capteur de Rêves

Vallon de Raffenot Chemin du Sel Châteauvieux-les-Fossés Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

A proximité de Vuillafans, se cache un coin de fraicheur idéal à parcourir lors des journées ensoleillées. Sur 5 km et 200m de dénivelé positif, partez à la découverte du Vallon de Raffenot à travers rivères et forêts.

De 10h à 16h30, dès 8 ans ou 6 ans accompagné d’un adulte venez apprendre à construire votre capteur de rêves grâce aux bois trouvés sur place et au matériel le plus naturel possible. Ici, on découvre, on apprend et on crée avec la Nature !

L’inscription est obligatoire.

Transport possible depuis les villages de Tarcenay, Ornans, Montgesoye et Vuillafans avant l’heure de départ de la randonnée. .

Vallon de Raffenot Chemin du Sel Châteauvieux-les-Fossés 25840 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 88 32 91 69 07 88 32 91 69

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English : Randonnée Capteur de Rêves

L’événement Randonnée Capteur de Rêves Châteauvieux-les-Fossés a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON