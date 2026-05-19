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Randonnée caritative Saint-Silvain-Montaigut

Randonnée caritative Saint-Silvain-Montaigut

Randonnée caritative Saint-Silvain-Montaigut dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 23320 Saint-Silvain-Montaigut

Département : Creuse

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Silvain-Montaigut

Randonnée caritative

Eglise Saint-Silvain-Montaigut Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Randonnée caritative au profit de l’association Les Diab Creusois.
Association de personnes touchées par le diabète de type 1.
Cette randonnée est organisée par le Comité des Loisirs de Saint-Silvain-Montaigut et propose deux parcours: 7km et 15 km.
Ravitaillement sur le parcours.   .

Eglise Saint-Silvain-Montaigut 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 80 02 23 

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English : Randonnée caritative

L’événement Randonnée caritative Saint-Silvain-Montaigut a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret