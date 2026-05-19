Saint-Silvain-Montaigut

Randonnée caritative

Eglise Saint-Silvain-Montaigut Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée caritative au profit de l’association Les Diab Creusois.

Association de personnes touchées par le diabète de type 1.

Cette randonnée est organisée par le Comité des Loisirs de Saint-Silvain-Montaigut et propose deux parcours: 7km et 15 km.

Ravitaillement sur le parcours. .

Eglise Saint-Silvain-Montaigut 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 80 02 23

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English : Randonnée caritative

L’événement Randonnée caritative Saint-Silvain-Montaigut a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Grand Guéret