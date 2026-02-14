Randonnée carnaval

Chemin de la Passerelle Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 13:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Renfo’Fun organise une randonnée carnaval, deux parcours sont proposés 8km (départ à 14h30) et pour les plus courageux 15km (départ à 13h30). Des ravitos sont prévus le long du parcours, et crèpes et cides sont prévus à l’arrivée ! Venez marcher déguisés !

Renfo’Fun organise une randonnée carnaval, deux parcours sont proposés 8km (départ à 14h30) et pour les plus courageux 15km (départ à 13h30). Des ravitos sont prévus le long du parcours, et crèpes et cides sont prévus à l’arrivée ! Venez marcher déguisés ! 5 .

Chemin de la Passerelle Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 78 60 63 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Renfo’Fun is organizing a carnival hike, with two routes on offer: 8km (starting at 2:30pm) and for the bravest 15km (starting at 1:30pm). There will be refreshments along the way, and crèpes and cides at the finish line! Come and walk in disguise!

L’événement Randonnée carnaval Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-02-14 par OT 3CBO