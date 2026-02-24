Randonnée Casse-Croûte

Vallères Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

L’équipe du Comité des fêtes de Vallères est fière de vous annoncer que la randonné casse-croute est programmé pour le 15 Mars 2026.

Au programme deux parcours de 6 et 12 km environ sur la commune de Vallères à travers campagne, sentiers, champs, pommiers…

Ravitaillements organisés sur le parcours.

Tarif 5 € pour les adultes et 2 € pour les enfants.

Si vous souhaitez prendre ce bol d'air, vous serez les bienvenus

Vallères 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 22 16 46 24 cdfvalleres@outlook.fr

English :

The Comité des fêtes de Vallères team is proud to announce that the randonné casse-croute is scheduled for March 15, 2026.

L’événement Randonnée Casse-Croûte Vallères a été mis à jour le 2026-02-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme