Randonnée Cavaliers, Attelages et VTT à Beuxes Beuxes

Randonnée Cavaliers, Attelages et VTT à Beuxes

Lieu-dit Maumont Beuxes Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Les Amis du Cheval du Loudunais sont heureux de vous inviter à leurs nouvelles randonnées à Beuxes

Deux circuits au choix 18 ou 25 kms

Accès randonnées fléché à partir de la départementale D759 axe Loudun/Chinon

Pause casse-croûte sur le parcours Prévoyez votre pique-nique à l’arrivée

Date limite d’inscription jeudi 26 mars 2026 .

Lieu-dit Maumont Beuxes 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 50 79 00 sonia.bochard@gmail.com

