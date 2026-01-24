Randonnée Cavaliers, Attelages et VTT à Beuxes Beuxes
Randonnée Cavaliers, Attelages et VTT à Beuxes
Lieu-dit Maumont Beuxes Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-03-29
2026-03-29
Les Amis du Cheval du Loudunais sont heureux de vous inviter à leurs nouvelles randonnées à Beuxes
Deux circuits au choix 18 ou 25 kms
Accès randonnées fléché à partir de la départementale D759 axe Loudun/Chinon
Pause casse-croûte sur le parcours Prévoyez votre pique-nique à l’arrivée
Date limite d’inscription jeudi 26 mars 2026 .
Lieu-dit Maumont Beuxes 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 50 79 00 sonia.bochard@gmail.com
