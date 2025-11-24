Randonnée champêtre Ciry-le-Noble

Randonnée champêtre

Salle des Fêtes Marc Bathiard Ciry-le-Noble Saône-et-Loire

Début : 2026-06-14 08:30:00

fin : 2026-06-14 14:00:00

2026-06-14

Ravitaillement tout au long du parcours. 7-11-17 km. .

Salle des Fêtes Marc Bathiard Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 33 50 08 genevievelarue71420@gmail.com

