Randonnée chantante avec la « Marie Gallinette »

Office de Tourisme 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Randonnée de 6 kms proposant un voyage à travers le patrimoine chanté traditionnel, avec l’invitation à la participation du public.

Tarif 5 € par adulte, 2€ par enfant à partir de 7 ans

Forfait famille 10€

Office de Tourisme 1 Place des Droits de l’Homme Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

English :

6 km walk offering a journey through the traditional sung heritage, with an invitation to the public to take part.

Price: 5? per adult, 2? per child aged 7 and over

Family package: 10?

German :

Eine 6 km lange Wanderung, die eine Reise durch das traditionelle Liedgut anbietet und das Publikum zur Teilnahme einlädt.

Preis: 5 ? pro Erwachsener, 2 ? pro Kind ab 7 Jahren

Familienpauschale: 10?

Italiano :

Una passeggiata di 6 km che offre un viaggio attraverso il patrimonio canoro tradizionale, con il pubblico invitato a partecipare.

Prezzo: 5? per adulto, 2? per bambino dai 7 anni in su

Pass per famiglie: 10?

Espanol :

Caminata de 6 km que ofrece un recorrido por el patrimonio de la canción tradicional, con la participación del público.

Precio: 5? por adulto, 2? por niño a partir de 7 años

Abono familiar: 10?

