Randonnée chantante La Chapelle-d’Aurec

Randonnée chantante
salle polyvalente La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire
Début : 2025-10-11 14:30:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
balade animée par le chœur des balladins sans mesure de Monistrol sur Loire-
Randonneurs et choristes se mêleront pour interpréter des chants polyphoniques simples lors de différentes haltes chantantes.
salle polyvalente La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
with the ch?ur des balladins sans mesure from Monistrol sur Loire-
Hikers and choir members will join forces to perform simple polyphonic songs at various singing stops.
German :
wanderung, die vom Ch?ur des balladins sans mesure aus Monistrol sur Loire organisiert wird
Wanderer und Chorsänger werden sich mischen, um bei verschiedenen Gesangsstationen einfache polyphone Gesänge vorzutragen.
Italiano :
una passeggiata guidata dal coro dei balladins sans mesure di Monistrol sur Loire
Gli escursionisti e i membri del coro uniranno le loro forze per eseguire semplici canzoni polifoniche durante le varie soste di canto.
Espanol :
un paseo dirigido por el coro de baladistas sin mesura de Monistrol sur Loire-
Los senderistas y los miembros del coro unirán sus fuerzas para interpretar sencillas canciones polifónicas en varias paradas para cantar.
