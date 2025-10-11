Randonnée chantante La Chapelle-d’Aurec

Randonnée chantante La Chapelle-d’Aurec samedi 11 octobre 2025.

Début : 2025-10-11 14:30:00

balade animée par le chœur des balladins sans mesure de Monistrol sur Loire-

Randonneurs et choristes se mêleront pour interpréter des chants polyphoniques simples lors de différentes haltes chantantes.

salle polyvalente La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

with the ch?ur des balladins sans mesure from Monistrol sur Loire-

Hikers and choir members will join forces to perform simple polyphonic songs at various singing stops.

German :

wanderung, die vom Ch?ur des balladins sans mesure aus Monistrol sur Loire organisiert wird

Wanderer und Chorsänger werden sich mischen, um bei verschiedenen Gesangsstationen einfache polyphone Gesänge vorzutragen.

Italiano :

una passeggiata guidata dal coro dei balladins sans mesure di Monistrol sur Loire

Gli escursionisti e i membri del coro uniranno le loro forze per eseguire semplici canzoni polifoniche durante le varie soste di canto.

Espanol :

un paseo dirigido por el coro de baladistas sin mesura de Monistrol sur Loire-

Los senderistas y los miembros del coro unirán sus fuerzas para interpretar sencillas canciones polifónicas en varias paradas para cantar.

