Randonnée | Chanteperdrix Pradelles

Randonnée | Chanteperdrix Pradelles mercredi 3 septembre 2025.

Randonnée | Chanteperdrix

secteur Chams (48) Pradelles Haute-Loire

Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-03

2025-09-03

Distance 14 km,
Altitude 1098-1230 m,
Départ 14h00 Chams place du village
Covoiturage 13h30 Landos place du marché, 13h40 Chapeauroux ancien restaurants.
secteur Chams (48) Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 08 87 

English :

Distance: 14 km,
Altitude: 1098-1230 m,
Start: 14:00 Chams place du village
Carpooling: 13:30 Landos place du marché, 13:40 Chapeauroux old restaurants.

German :

Entfernung: 14 km,
Höhe: 1098-1230 m,
Abfahrt: 14.00 Uhr Chams place du village
Fahrgemeinschaften: 13.30 Landos place du marché, 13.40 Chapeauroux ancien restaurants.

Italiano :

Distanza: 14 km,
Altitudine: 1098-1230 m,
Partenza 14h00 Chams place du village
Messa in comune dell’auto: 13h30 Landos place du marché, 13h40 Chapeauroux old restaurants.

Espanol :

Distancia: 14 km,
Altitud: 1098-1230 m,
Salida: 14h00 Chams place du village
Coche compartido: 13h30 Landos place du marché, 13h40 Chapeauroux viejos restaurantes.

L’événement Randonnée | Chanteperdrix Pradelles a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire