Randonnée chataîgnes et bourru Brossac

Sous les halles Brossac Charente

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Le Comité des Fêtes de Brossac organise sa traditionnelle randonnée châtaignes et bourru . Départ sous les halles à 8h30 où café et douceurs seront servis. La pause à mi-parcours permettra de déguster les châtaignes avec le bourru.

Sous les halles Brossac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 70 13 70

English :

The Comité des Fêtes de Brossac is organizing its traditional châtaignes et bourru hike. Start under the covered market at 8:30 am, where coffee and sweets will be served. There will be a break at the halfway point to enjoy chestnuts and bourru.

German :

Das Festkomitee von Brossac organisiert seine traditionelle Wanderung Kastanien und Bourru . Start ist um 8:30 Uhr in den Hallen, wo Kaffee und Süßigkeiten serviert werden. Bei der Pause auf halber Strecke können Sie die Kastanien mit dem Bourru probieren.

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Brossac organizza la tradizionale passeggiata châtaignes et bourru . Si parte alle 8.30 sotto il mercato coperto, dove verranno serviti caffè e dolci. A metà percorso ci sarà una pausa per gustare castagne e bourru.

Espanol :

El Comité des Fêtes de Brossac organiza su tradicional paseo de châtaignes et bourru . Comenzará bajo el mercado cubierto a las 8.30 h, donde se servirá café y dulces. A mitad del recorrido se hará una pausa para degustar castañas y bourru.

L'événement Randonnée chataîgnes et bourru Brossac a été mis à jour le 2025-10-06