Randonnée Châtaignes et Vin Nouveau VIHIERS Lys-Haut-Layon dimanche 26 octobre 2025.

VIHIERS Salle des Courtils Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

Début : 2025-10-26 07:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Rendez-vous annuel incontournable, la randonnée Châtaignes et Vin Nouveau des Cyclos du Lys vous attend nombreux !

Inscriptions sur place de 7h à 10h (café-brioche offert). Circuits pédestres : 19-15-11-8 km ; circuits VTT : 50-45-30 km ; circuits vélo : 75-55-40 km. Ravitaillement sur tous les circuits (pensez à apporter vos propres gobelets)

​A l’arrivée assiette garnie, châtaignes grillées et vin nouveau.

Les caravanes et camping-cars seront accueillis dès le samedi. .

VIHIERS Salle des Courtils Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 06 53 lescyclosdulys@yahoo.fr

English :

A not-to-be-missed annual event, the Cyclos du Lys’ Châtaignes et Vin Nouveau (Chestnuts and New Wine) ride awaits you in large numbers!

German :

Die jährliche Wanderung Châtaignes et Vin Nouveau der Cyclos du Lys ist ein Muss und erwartet Sie zahlreich!

Italiano :

Il Cyclos du Lys Châtaignes et Vin Nouveau (Castagne e Vino Nuovo) è un evento annuale da non perdere e ci auguriamo di vedervi numerosi!

Espanol :

El Cyclos du Lys Châtaignes et Vin Nouveau (Castañas y Vino Nuevo) es una cita anual ineludible, ¡y esperamos ver a muchos de ustedes allí!

