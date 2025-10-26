Randonnée Châtaignes et Vin Nouveau VIHIERS Lys-Haut-Layon
Randonnée Châtaignes et Vin Nouveau VIHIERS Lys-Haut-Layon dimanche 26 octobre 2025.
Randonnée Châtaignes et Vin Nouveau
VIHIERS Salle des Courtils Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
Début : 2025-10-26 07:00:00
2025-10-26
Rendez-vous annuel incontournable, la randonnée Châtaignes et Vin Nouveau des Cyclos du Lys vous attend nombreux !
Inscriptions sur place de 7h à 10h (café-brioche offert). Circuits pédestres : 19-15-11-8 km ; circuits VTT : 50-45-30 km ; circuits vélo : 75-55-40 km. Ravitaillement sur tous les circuits (pensez à apporter vos propres gobelets)
A l’arrivée assiette garnie, châtaignes grillées et vin nouveau.
Les caravanes et camping-cars seront accueillis dès le samedi. .
VIHIERS Salle des Courtils Rue Louis Pasteur Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 06 53 lescyclosdulys@yahoo.fr
English :
A not-to-be-missed annual event, the Cyclos du Lys’ Châtaignes et Vin Nouveau (Chestnuts and New Wine) ride awaits you in large numbers!
German :
Die jährliche Wanderung Châtaignes et Vin Nouveau der Cyclos du Lys ist ein Muss und erwartet Sie zahlreich!
Italiano :
Il Cyclos du Lys Châtaignes et Vin Nouveau (Castagne e Vino Nuovo) è un evento annuale da non perdere e ci auguriamo di vedervi numerosi!
Espanol :
El Cyclos du Lys Châtaignes et Vin Nouveau (Castañas y Vino Nuevo) es una cita anual ineludible, ¡y esperamos ver a muchos de ustedes allí!
