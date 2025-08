Randonnée | château de Montbel Saint-Paul-de-Tartas

Randonnée | château de Montbel

secteur St Paul de Tartas Saint-Paul-de-Tartas Haute-Loire

Distance 11 ou 14 km,

Altitude 960-1348 m,

Départ 14h00 St Paul de Tartas devant l’église

Covoiturage 13h45 Landos place du marché, 13h50 Pradelles place de la Halle.

secteur St Paul de Tartas Saint-Paul-de-Tartas 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 08 87

English :

Distance: 11 or 14 km,

Altitude: 960-1348 m,

Start: 2:00 pm St Paul de Tartas in front of the church

Car pool: 13h45 Landos place du marché, 13h50 Pradelles place de la Halle.

German :

Entfernung: 11 oder 14 km,

Höhe: 960-1348 m,

Start: 14.00 Uhr St Paul de Tartas vor der Kirche

Fahrgemeinschaften: 13.45 Uhr Landos place du marché, 13.50 Uhr Pradelles place de la Halle.

Italiano :

Distanza: 11 o 14 km,

Altitudine: 960-1348 m,

Partenza: ore 14:00 St Paul de Tartas, davanti alla chiesa

Trasferimento in auto: ore 13.45 Landos place du marché, ore 13.50 Pradelles place de la Halle.

Espanol :

Distancia: 11 o 14 km,

Altitud: 960-1348 m,

Salida: 14:00 St Paul de Tartas delante de la iglesia

Coche compartido: 13:45 Landos place du marché, 13:50 Pradelles place de la Halle.

