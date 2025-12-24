Randonnée Château-Porcien, Château-Porcien
Randonnée Château-Porcien
Local Club Château-Porcien Ardennes
Tarif : – –
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Chaussures propres avant d’entrer dans la salle avant et après la marche
Local Club Château-Porcien 08360 Ardennes Grand Est +33 3 24 38 25 07 marchesanterethel@gmail.com
English :
Clean shoes before entering the room before and after walking
