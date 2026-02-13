Randonnée

Place du Château Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 09:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Pour financer le voyage scolaire de l’école maternelle de Château-Renard, l’A.P.E. des écoles de Château-Renard organise une randonnée de 7,5km ouverte à tous, au tarif libre. Un verre sera offert à la fin de la randonnée. Départ sur la place du château.

Pour financer le voyage scolaire de l’école maternelle de Château-Renard, l’A.P.E. des écoles de Château-Renard organise une randonnée de 7,5km ouverte à tous, au tarif libre. Un verre sera offert à la fin de la randonnée. Départ sur la place du château. .

Place du Château Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 06 42 32 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To raise funds for the Château-Renard nursery school’s school trip, the A.P.E. des écoles de Château-Renard is organizing a 7.5km hike, open to all and free of charge. A drink will be offered at the end of the hike. Departure from the château square.

L’événement Randonnée Château-Renard a été mis à jour le 2026-02-13 par OT 3CBO