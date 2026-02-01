Randonnée Châteaumeillant Toulx Saint Croix Châteaumeillant
Randonnée Châteaumeillant Toulx Saint Croix Châteaumeillant dimanche 22 février 2026.
Randonnée Châteaumeillant Toulx Saint Croix
Châteaumeillant Cher
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-02-22 07:00:00
fin : 2026-02-22 17:00:00
2026-02-22
randonnée pédestre Châteaumeillant Toulx Sainte Croix
Randonnée organisée par AJAC, 3 départs
Châteaumeillant 7h 47km 10€ jusqu’au 22/02, 11€ au départ car retour Châteaumeillant 7€
Saint Marien 9h 24km 8€ jusqu’au 22/02, 9€ au départ car retour Saint Marien 6€
Boussac Bourg 10h30 15km 6€ jusqu’au 22/02, 7€ au départ car retour Boussac Bourg 6€ 6 .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 13 20 15 42
hiking Châteaumeillant Toulx Sainte Croix
