Randonnée Cheval au crépuscule dans le Clunisois Lieu-dit Toury Bray

Informations pratiques

Bray

Randonnée Cheval au crépuscule dans le Clunisois

Lieu-dit Toury Cluny Horse Valley Bray Saône-et-Loire

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:45:00

fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Une expérience insolite au coeur du Clunisois vivre le coucher de soleil sur le dos de l’un de nos chevaux !!!

Une promenade zen à cheval pour traverser vignes, bocages et sous-bois.

Petit à petit le ciel change de couleurs, passant du violet à un rose délicat, toujours serti de la lumière incroyable de la vallée clunisienne. Le coucher de soleil est exceptionnel à vivre, moment magique. Au loin les lumières de Cluny s’allument, comme pour rappeler aux pèlerins d’avant la proche destinée de leur chemin. La nuit tombée nous apporte de nouvelles sensations.

Au rythme rassurant du pas de nos chevaux tout est calme. Les effluves de la nature luxuriante nous accompagnent. Au loin un chevreuil aboie, la faune nocturne s’éveille. Une expérience unique à vivre !!! .

Lieu-dit Toury Cluny Horse Valley Bray 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 31 49 70 carolinedubois@orange.fr

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English : Randonnée Cheval au crépuscule dans le Clunisois

L’événement Randonnée Cheval au crépuscule dans le Clunisois Bray a été mis à jour le 2026-07-03 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)