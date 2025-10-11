Randonnée chorégraphique urbaine Fort de Tourneville Le Havre

Fort de Tourneville 55 Rue du 329ème Régiment d'Infanterie Le Havre

2025-10-11 10:00:00

2025-10-11

2025-10-11

Dans le cadre du Festival Zigzag.

À travers une déambulation sensible reliant la ville haute à la ville basse du Havre, cette expérience participative invite à ressentir l’ambiance urbaine par le prisme des 5 sens. Mettezvous en mouvement ! Laissez-vous toucher par ce qui pousse et habite.

Ce moment partagé sera ponctué d’une performance et d’un moment de cartographie sensible.

Avec Margot Dorléans, danseuse chorégraphe et Laure Delamotte-Legrand, scénographe-plasticienne de la Cie Du Vivant Sous Les Plis

Nombre de places limité inscription obligatoire en ligne

Parking voitures devant le Fort de Tourneville

Adultes et enfants dès 12 ans ; non accessible aux personnes à mobilité réduite (escaliers)

Prévoir sac à dos, gourde, pique-nique, chaussures de marche vêtements adaptés à la météo .

Fort de Tourneville 55 Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 03 40 31 contact@man-leforum.fr

