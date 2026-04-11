Roscoff

Randonnée citadine sur Roscoff

Roscoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Randonnée citadine guidée dans la ville de Roscoff réalisée par une guide conférencière/ de randonnée de l’association LAGAD TOURISME. C’est une association de guides professionnels, tous titulaires de la carte de guide conférencier, travaillant essentiellement dans le nord Finistère.

Sur réservation. .

Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94

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English : Randonnée citadine sur Roscoff

L’événement Randonnée citadine sur Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-04-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX