Randonnée citadine sur Roscoff Roscoff
Randonnée citadine sur Roscoff Roscoff samedi 11 avril 2026.
Roscoff
Randonnée citadine sur Roscoff
Roscoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11 17:30:00
Date(s) :
2026-04-11
Randonnée citadine guidée dans la ville de Roscoff réalisée par une guide conférencière/ de randonnée de l’association LAGAD TOURISME. C’est une association de guides professionnels, tous titulaires de la carte de guide conférencier, travaillant essentiellement dans le nord Finistère.
Sur réservation. .
Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94
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English : Randonnée citadine sur Roscoff
L’événement Randonnée citadine sur Roscoff Roscoff a été mis à jour le 2026-04-08 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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