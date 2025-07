Randonnée citoyenne Louverné

Randonnée citoyenne Louverné dimanche 14 septembre 2025.

Randonnée citoyenne

Place de la mairie Louverné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 09:30:00

fin : 2025-09-14 11:30:00

Date(s) :

2025-09-14

Participez à une randonnée utile et agréable sur des sentiers balisés.

Participez à une randonnée utile et agréable sur des sentiers balisés gants, pinces et sacs fournis. Ensemble, ramassons les déchets et prenons soin de notre environnement. Un rafraîchissement convivial clôturera la matinée. .

Place de la mairie Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 10 08 accueil.mairie@louverne.fr

English :

Take part in a useful and enjoyable hike on marked trails.

German :

Nehmen Sie an einer nützlichen und angenehmen Wanderung auf markierten Wegen teil.

Italiano :

Partecipate a un’escursione utile e divertente lungo i sentieri segnalati.

Espanol :

Participe en una caminata útil y agradable por senderos señalizados.

L’événement Randonnée citoyenne Louverné a été mis à jour le 2025-07-02 par LAVAL TOURISME