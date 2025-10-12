Randonnée Église Saint-Joseph Cléguérec

Église Saint-Joseph 12 Rue du Couvent Cléguérec Morbihan

Randonnée en départ de la cour de l’école à partir de 8h30 avec 3 parcours de 7km, 13km et 18km.

Restauration et buvette sur place le midi (galette, saucisse et frites).

Réservation préférable auprès des élèves ou de l’association.

Informations et inscriptions par mail ou téléphone. .

Église Saint-Joseph 12 Rue du Couvent Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 6 75 83 77 66

