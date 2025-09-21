Randonnée commentée Baisieux Baisieux

Randonnée commentée Dimanche 21 septembre, 10h00 Baisieux Nord

nombre limité de places

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Après l’inauguration découverte du vendredi 19, une seconde balade collective sur le circuit 7 km est proposée le dimanche matin,avec nos historiens avec notamment un livret explicatif comprenant un plan et un quizz pour les enfants !

Une belle occasion de prendre l’air, d’en apprendre plus sur notre village et de passer un bon moment en famille ou entre amis. On vous attend nombreux !

RV sur la rotonde d’Ogimont le dimanche à 10 H !

Baisieux 59780 Baisieux Baisieux 59780 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Bénédicte HERMAN -conseillère déléguée à la communication municipale de Baisieux