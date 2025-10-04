Randonnée Commentée Ceyroux
Randonnée Commentée
Mairie Ceyroux Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Départ 14h 30 pour un circuit de 5 km,
Rendez-vous à la Mairie de Ceyroux.
La randonnée est gratuite et sera suivi d’un « en-cas », ouvert à tous au prix de 5 €uros.
Renseignements et réservations jusqu’au 02 Octobre au 06 01 08 12 68 ou au 07 84 55 62 54. .
Mairie Ceyroux 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 08 12 68
