Randonnée commentée Chemins retrouvés dans les hauteurs de Collonges-la-Rouge – Collonges-la-Rouge 28 juin 2025 09:30

Corrèze

Randonnée commentée Chemins retrouvés dans les hauteurs de Collonges-la-Rouge Rue de la Barrière Collonges-la-Rouge Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 09:30:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

Les Amis de Collonges et Jean-Charles Bourgès (tailleur de pierres) vous proposent une immersion dans l’histoire locale à travers une randonnée sur les hauteurs de Collonges-la-Rouge.

Ce parcours suit un ancien chemin muletier oublié, jadis utilisé pour rejoindre Brive par Stolan avant la création de la D38.

Vous cheminerez à travers vignes anciennes, bois de châtaigniers, de chênes et de charmes, et croiserez des murs de soutènement et vestiges de constructions rurales (passages étroits, voûtes de pierre effondrées, escaliers creusés dans la roche).

Un retour dans le temps, rendu vivant par les commentaires de passionnés du territoire.

Venez équipé d’une tenue adaptée vêtements rustiques (éviter shorts courts). Prévoir de bonnes chaussures de marche (passages parfois glissants ou bas de plafond). N’oubliez pas de prendre de l’eau. Environ 2h30 de marche. Sans réservation. .

Rue de la Barrière

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 54 52

