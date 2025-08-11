Randonnée commentée de la Reculée des Planches La Châtelaine

Reculée des Planches La Châtelaine

Début : 2025-08-11 10:30:00

fin : 2025-08-25 12:30:00

2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Dès 12 ans 5km dénivelé 150m 2h prévoir bonnes chaussures, eau, vêtement adapté

L’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura propose une série de randonnées commentées au cœur de la Reculée des Planches, l’un des sites naturels les plus emblématiques du Jura.

Au fil du sentier, laissez-vous guider par une accompagnatrice passionnée, qui vous dévoilera les richesses de la faune et de la flore locales, les spécificités géologiques du site, mais aussi l’histoire étonnante de la Châtelaine, site médiéval perché et dominant la reculée.

Classée site Natura 2000, la reculée des Planches bénéficie d’un statut de protection qui vise à préserver la biodiversité et les écosystèmes spécifiques qui s’y développent. Ces randonnées sont ainsi l’occasion de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et à la nécessité de protéger ces espaces naturels d’exception.

Ces sorties sont gratuites, sur inscription préalable obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura. .

Reculée des Planches La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

