Randonnée commentée de l'exposition photo en plein air Gresswiller

Randonnée commentée de l’exposition photo en plein air Gresswiller dimanche 10 août 2025.

Randonnée commentée de l’exposition photo en plein air

Gresswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Dimanche 2025-08-10 09:30:00

Début : Dimanche 2025-08-10 09:30:00

fin : 2025-08-10

Date(s) :

2025-08-10

Sorties commentées de l’exposition de photos en plein air -Nature en lumières. Parcours de 4 km sur le Wurmberg pour explorer 14 photos sur la diversité de la faune et de la flore.

Découverte commentée de l’exposition photo en plein air « nature en lumière »

Distance 4km -Dénivelé positif +50m

À Prévoir: Chaussures de marche -Eau -Tenue en fonction de la météo, Réservation obligatoire places limitées à 15 personnes maximum .

Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est gresswillernature@ecomail.fr

English :

Guided tours of the outdoor photo exhibition -Nature en lumières. A 4 km trail on the Wurmberg to explore 14 photos of the diversity of flora and fauna.

German :

Kommentierte Ausflüge zur Freiluft-Fotoausstellung -Natur in Lichtern. 4 km lange Strecke auf dem Wurmberg, um 14 Fotos über die Vielfalt der Flora und Fauna zu erkunden.

Italiano :

Visite guidate alla mostra fotografica all’aperto Nature en lumières. Una passeggiata di 4 km lungo il Wurmberg per esplorare 14 foto della diversità della flora e della fauna.

Espanol :

Visitas guiadas a la exposición fotográfica al aire libre Nature en lumières. Un paseo de 4 km por el Wurmberg para explorar 14 fotos de la diversidad de flora y fauna.

