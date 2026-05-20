Randonnée commentée, découverte d’un conservatoire de cépages anciens & dégustation/mâchon Parking de la mairie Marchampt

Marchampt

Randonnée commentée, découverte d’un conservatoire de cépages anciens & dégustation/mâchon

Parking de la mairie 75 rue de la mairie Marchampt Rhône

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 14:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Participez à une randonnée guidée et commentée de 6 à 8 km environ, vous permettant de découvrir les terroirs, appellations et les cépages du Beaujolais, dont un conservatoire de cépages anciens. Dégustez des vins réalisés à partir de ces cépages oubliés.

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Parking de la mairie 75 rue de la mairie Marchampt 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 56 69 61 wineandfree@gmail.com

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English :

Take part in a guided and commented walk of around 6 to 8 km, enabling you to discover the terroirs, appellations and grape varieties of Beaujolais, including a conservatory of ancient grape varieties. Taste wines made from these forgotten grape varieties.

L’événement Randonnée commentée, découverte d’un conservatoire de cépages anciens & dégustation/mâchon Marchampt a été mis à jour le 2026-05-20 par Beaujolais Tourisme