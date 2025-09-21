Randonnée commentée du Circuit des lavoirs parking mairie pontpoint Pontpoint

Randonnée commentée du Circuit des lavoirs Dimanche 21 septembre, 14h00 parking mairie pontpoint Oise

5€, tarif préférentiel à 3€ (minimas sociaux, retraités)

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Pour les Journées du patrimoine 2025, partez à la découverte des lavoirs de Pontpoint avec un animateur local qui vous guidera et expliquera l’histoire de ces lavoirs, nombreux sur la commune de Pontpoint.

Boucle d’environ 9km en 2h. Prévoir tenue appropriée et selon conditions météo.

Réservation obligatoire auprès de l’organisateur.

parking mairie pontpoint 984 rue ST Gervais 60700 Pontpoint Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France

GIANFREDA Vincent