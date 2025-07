Randonnée commentée en vallée de l’Essonne Domaine départemental de Montauger Lisses

Randonnée commentée en vallée de l’Essonne Samedi 20 septembre, 14h00 Domaine départemental de Montauger Essonne

30 places disponibles

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Cette randonnée commentée vous permettra de décrouvrir les paysages, les étangs issus de l’extraction de la tourbe et la biodiversité de la basse vallée de l’Essonne.

Domaine départemental de Montauger 14 côte de Montauger 91090 Lisses Lisses 91090 Essonne Île-de-France 01 60 91 48 90 https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/patrimoine-naturel/maison-de-lenvironnement-de-lessonne https://www.facebook.com/Montauger/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://www.essonne.fr/cadre-de-vie-environnement/les-rendez-vous-nature »}] À l’ombre de ses grands arbres, son parc calme et secret vous enchantera par son patrimoine écologique et paysager très varié. Toute la palette des paysages du département semble avoir été rassemblée ici : vergers, étangs et marais, coteaux, mares et ruisseaux y composent une riche mosaïque naturelle à parcourir au fil des allées… Situé sur les communes de Lisses et Villabé, ce domaine abrite la Maison départementale de l’environnement qui vous propose tout au long de l’année des animations variées (sorties nature, expositions, ateliers, stages naturalistes, conférences…) sur les thèmes de la biodiversité, de l’écocitoyenneté, du développement durable et solidaire. Parking gratuit accessible face au Domaine

Randonnée commentée en vallée de l’Essonne

