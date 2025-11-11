Randonnée commentée Fossiles, plantes de Provence et oppidum ! A la découverte de la colline et de sa crèche grandeur nature Avenue Jean-Louis Calderon. Marignane

Randonnée commentée Fossiles, plantes de Provence et oppidum ! A la découverte de la colline et de sa crèche grandeur nature

Mercredi 7 janvier 2026.

A 13h45 rendez-vous à l’aire de pique-nique, avenue Jean-Louis Calderon.

A noter sortie sous réserve de l’accessibilité au massif (arrêté préfectoral). Avenue Jean-Louis Calderon. Aire de pique-nique Marignane Bouches-du-Rhône

L’Office de Tourisme propose une randonnée commentée à la colline avec la découverte d’une partie du GR2013, et la visite de la crèche grandeur nature..

Elle sera animée par Jeff, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.

La colline Notre-Dame est un véritable poumon vert pour Marignane !



D’une surface de 80 hectares, dont 65 sont soumis au régime forestier depuis 1996, la colline fait l’objet d’un entretien régulier par la commune et l’Office National des Forêts.

Ce massif, par sa localisation, est déconnecté de l’ensemble des autres massifs. Il constitue le prolongement du chaînon des Pennes.



Programme de la sortie

– Une découverte de la végétation collinaire provençale et ses adaptations au climat

méditerranéen.

– Une recherche des affleurements géologiques à dinosaures du Crétacé Terminal

– Une Promenade sur l’oppidum gallo romain IVème siècle avant J.C (fouilles refermées, partiellement visibles à ce jour) avec la chapelle Notre-Dame de Pitié érigée en 1635.

– Une découverte du calvaire et son point de vue panoramique sur tout l’Etang de Berre et les collines alentours.



La colline c’est aussi

– Un parcours de santé composé de 16 ateliers sur une distance de 1650 mètres.

– Un parcours botanique des enfants de Marignane réalisé en 1997 sur un sentier de 1700 mètres

– Une aire de jeux et pique-nique,

– Un anneau engazonné de 600 mètres,

– Une piste engazonnée de 700 mètres,

– Une ancienne carrière, exploitée entre 1958 et 1964,

– Le square le Duff, agréable espace paysager,

– Le GR2013, tronçon de Marignane, de la gare du Pas-des-lanciers au Jaï, qui suit La Cuesta puis serpente à travers la colline.

– Et bien sûr, la chapelle Notre-Dame de Pitié où vous aurez l’occasion de découvrir la crèche grandeur nature.



N’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Durée environ 2h30 3h Distance entre 4 à 5 km Dénivelé 50 mètres Marche aisée. .

Avenue Jean-Louis Calderon. Aire de pique-nique Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The Tourist Office is offering a guided hike to the hill, including a section of the GR2013, and a visit to the life-size crib.

It will be led by Jeff, a municipal nature guide from Marignane who specializes in the environment.

German :

Das Fremdenverkehrsamt bietet eine kommentierte Wanderung zum Hügel an, bei der Sie einen Teil des GR2013 entdecken und die Krippe in Lebensgröße besichtigen können.

Sie wird von Jeff geleitet, einem städtischen Naturführer der Stadt Marignane und Umweltspezialisten.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo propone un’escursione guidata sulla collina per scoprire una parte del GR2013 e una visita alla culla a grandezza naturale.

L’escursione sarà condotta da Jeff, una guida naturalistica comunale di Marignane specializzata in ambiente.

Espanol :

La Oficina de Turismo propone una excursión guiada por la colina para descubrir una parte del GR2013 y visitar la cuna de tamaño natural.

La caminata estará dirigida por Jeff, guía municipal de naturaleza de Marignane especializado en medio ambiente.

