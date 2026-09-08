Randonnée commentée : histoire de la pierre de Cassis Parking du Logisson, au sommet de la Gardiole Cassis

Informations pratiques

Cassis

Randonnée commentée : histoire de la pierre de Cassis

Mercredi 7 octobre 2026 à partir de 9h45.

Reporté en cas de mauvais temps. Parking du Logisson, au sommet de la Gardiole D559 Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 09:45:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

Le mercredi 14 octobre 2026, dans le cadre de l’Automne des Calanques, venez découvrir l’histoire de la Pierre de Cassis avec Elodie Marie, guide conférencière et accompagnatrice nature lors d’une randonnée guidée.

Venez découvrir l’histoire des pionniers et des carriers qui ont œuvré pour construire les plus grands ports d’Europe.



Au départ de la route de la Gineste, partez en randonnée découverte nature et patrimoine sur le littoral de Cassis et venez parcourir les Calanques de Port Pin et Port Miou.



Rendez-vous à 9h45 au sommet de la Gardiole au parking du Logisson, D559. Stationnement gratuit en bord de la route de la Gineste.



La randonnée est difficile. Equipez-vous d’un sac à dos contenant un pique-nique à partager + 2 litres d’eau par personne, d’une tenue adaptée à la météo, d’un chapeau et de chaussures de randonnée (obligatoire).



Date de report éventuel en cas d’intempéries : 23 octobre .

Parking du Logisson, au sommet de la Gardiole D559 Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 10 50 00 contact@calanques-parcnational.fr

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English :

On Wednesday, October 14, 2026, as part of the « Automne des Calanques » festival, come discover the history of the Pierre de Cassis with Elodie Marie, a tour guide and nature guide, during a guided hike.

L’événement Randonnée commentée : histoire de la pierre de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de Cassis