Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau Saint-Michel-Escalus
Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau Saint-Michel-Escalus mercredi 22 avril 2026.
Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau
Parking de la Mairie Saint-Michel-Escalus Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Randonnée commentée sur les chemins de Saint Michel Escalus à la découverte des spécificités de ce circuit entre forêt et rivière.
Circuit tout public de 7 km. Prévoir eau, casquette et baskets.
Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59.
Gratuit. .
Parking de la Mairie Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59
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English : Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau
L’événement Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme