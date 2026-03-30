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Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau Saint-Michel-Escalus

Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau Saint-Michel-Escalus

Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau Saint-Michel-Escalus mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Parking de la Mairie

Ville : 40550 Saint-Michel-Escalus

Département : Landes

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Tarif : Gratuit

Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau

Parking de la Mairie Saint-Michel-Escalus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Randonnée commentée sur les chemins de Saint Michel Escalus à la découverte des spécificités de ce circuit entre forêt et rivière.
Circuit tout public de 7 km. Prévoir eau, casquette et baskets.
Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59.
Gratuit.   .

Parking de la Mairie Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59 

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English : Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau

L’événement Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme