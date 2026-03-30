Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau

Parking de la Mairie Saint-Michel-Escalus Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Randonnée commentée sur les chemins de Saint Michel Escalus à la découverte des spécificités de ce circuit entre forêt et rivière.

Circuit tout public de 7 km. Prévoir eau, casquette et baskets.

Inscription obligatoire au 06 70 41 48 59.

Gratuit. .

Parking de la Mairie Saint-Michel-Escalus 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59

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English : Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau

L’événement Randonnée commentée Histoires de forêt et d’eau Saint-Michel-Escalus a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme