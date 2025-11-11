Randonnée commentée Lido du Jaï, nature sauvage entre deux étangs Avenue Henri Fabre Marignane

Randonnée commentée Lido du Jaï, nature sauvage entre deux étangs

Mercredi 1er avril 2026, le 1er mercredi du mois.

A 13h45 rendez-vous à l’aire de stationnement des Garances (au bout de l’avenue Henri Fabre). Avenue Henri Fabre Aire de stationnement des Garances Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

L’Office de Tourisme propose une randonnée commentée Lido du jaï, nature sauvage entre deux étangs.

Elle sera animée par Jean-François Lion, guide nature municipal de la Ville de Marignane, spécialiste environnement.

Visite naturaliste du lido du Jaï, cordon littoral sablonneux original enserré entre la plage de l’étang de Berre et les lagunes de Bolmon.



Sujets abordés

– Définition et écologie d’une lagune méditerranéenne avec petites analyses d’eau et interprétation.

– Observation des différentes associations végétales présentes et identification des espèces.



Un chemin parcourt l’étroit cordon littoral du Jaï, rejoignant Châteauneuf et Marignane en ligne droite. La salicorne herbacée est la seule habitante de ces vases salées. Elle peut se manger en condiment.

Cette promenade se trouve au sein du site naturel protégé du Bolmon et du Jaï, propriété du Conservatoire du Littoral et géré par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence (GEMAPI Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) .

Composé de sables grossiers, fins et de limons, le cordon littoral sablonneux du Jaï sépare les étangs de Berre et de Bolmon. Il possède une végétation caractéristique adaptée au soleil, au sel, au sable et au vent. Il est traversé par 3 bourdigues, des canaux de communication et de pêche entre les 2 étangs.

Longueur 5,5 km et largeur moyenne 200 m



N’hésitez pas à prendre vos jumelles.

Durée entre 2h30/3h Distance entre 5 et 7 km Dénivelé aucun Marche aisée. .

Avenue Henri Fabre Aire de stationnement des Garances Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

The Tourist Office proposes a guided hike Lido du jaï, wild nature between two ponds

It will be animated by Jean-François Lion, municipal nature guide of the City of Marignane, environment specialist.

German :

Das Office de Tourisme bietet eine kommentierte Wanderung Lido du jaï, nature sauvage entre deux étangs an

Sie wird von Jean-François Lion geleitet, einem städtischen Naturführer der Stadt Marignane und Umweltspezialisten.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo propone una passeggiata guidata Lido du jaï, natura selvaggia tra due stagni

Sarà condotta da Jean-François Lion, guida naturalistica comunale della città di Marignane, specialista dell’ambiente.

Espanol :

La Oficina de Turismo propone un paseo guiado Lido du jaï, naturaleza salvaje entre dos estanques

Estará dirigida por Jean-François Lion, guía municipal de la naturaleza de la ciudad de Marignane, especialista en medio ambiente.

