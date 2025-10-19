Randonnée commentée Nature en lumière Gresswiller

rue Curie Gresswiller Bas-Rhin

Randonnée commentée par l’Association Gresswiller Nature autour du Site naturel du Wurmberg pour découvrir une collection de photographies captivantes qui célèbrent la splendeur de la nature.

Avec l’Association Gresswiller Nature, profitez d’une sympathique randonnée autour du Site naturel du Wurmberg, seul(e), entre amis ou en famille et explorez avec votre guide une collection de photographies captivantes qui célèbrent la splendeur de la nature.

De majestueux paysages aux détails délicats de la faune et de la flore, cette exposition vous invite à apprécier la diversité et la magie de notre environnement.

Circuit 4 km Dénivelé positif de +50 M

A prévoir Tenue adaptée à la météo et confortable, eau, chaussures de marches.

Places limitées sur inscription uniquement-15 personnes maximum

ouverture d’un 2ème créneau à 14h30 si complet .

rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 animations@ot-molsheim-mutzig.com

English :

Guided walk by the Gresswiller Nature Association around the Wurmberg Nature Site to discover a collection of captivating photographs celebrating the splendor of nature.

German :

Von der Association Gresswiller Nature kommentierte Wanderung rund um die Naturstätte Wurmberg. Entdecken Sie eine Sammlung fesselnder Fotografien, die die Pracht der Natur feiern.

Italiano :

Passeggiata guidata dall’Associazione Natura di Gresswiller intorno al sito naturale di Wurmberg per scoprire una collezione di fotografie accattivanti che celebrano lo splendore della natura.

Espanol :

Paseo guiado por la Asociación para la Naturaleza de Gresswiller alrededor del Sitio Natural de Wurmberg para descubrir una colección de cautivadoras fotografías que celebran el esplendor de la naturaleza.

