Randonnée commentée « Paysages et patrimoines bâtis d’Azé » Teppe Saint-Martin Azé

Randonnée commentée « Paysages et patrimoines bâtis d’Azé » Dimanche 21 septembre, 09h30 Teppe Saint-Martin Saône-et-Loire

Accès libre | Départ à 9h30 de la Teppe Saint-Martin, derrière l’église.

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Venez profiter des paysages d’Azé en prenant de la hauteur et partez pour une randonnée commentée des lieux (cadolé, murger, etc.) de 8 km environ.

Teppe Saint-Martin Route de Chatenay, 71260 Azé Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 72 59 63 06 parking sur place.

© Patrimoines D’Azé 71