RANDONNÉE COMMENTÉE SUR LE SENTIER DU SOUVENIR À VERFEIL Verfeil

Le Village Médiéval de Verfeil, aux confins des Coteaux du Girou, recèle de nombreuses histoires qui n’attendent que d’être racontées. Connaissez-vous celle des héroïnes du livre “les petites filles modèles” ? Suivez David, guide conférencier, alias le Guide Occitan, sur le Sentier du Souvenir !

Tout le monde connaît Camille et Madeleine de Fleurville, les héroïnes du livre “les petites filles modèles”. Vous pensiez qu’elles étaient des personnages de fiction? Détrompez-vous ! Saviez-vous qu’elles ont réellement existé ? Saviez-vous qu’elles sont les véritables petites filles de la Comtesse de Ségur ? Saviez-vous qu’elles sont enterrées à Verfeil ?

Suivez David, guide conférencier, alias le Guide Occitan. En parcourant le Sentier du Souvenir à Verfeil, David vous fera découvrir la vie de Camille et Madeleine, afin qu’elles n’aient plus aucun secret pour vous.

Durée 2h30-3h00, 6km A/R .

English :

The medieval village of Verfeil, on the edge of the Coteaux du Girou, has many stories waiting to be told. Do you know the story of the heroines in the book « Les petites filles modèles »? Follow guide David, aka the Guide Occitan, on the Sentier du Souvenir!

German :

Das mittelalterliche Dorf Verfeil am Rande der Coteaux du Girou birgt viele Geschichten, die nur darauf warten, erzählt zu werden. Kennen Sie die Geschichte der Heldinnen aus dem Buch « Les petites filles modèles »? Folgen Sie dem Fremdenführer David alias Guide Occitan auf dem Sentier du Souvenir (Pfad der Erinnerung)!

Italiano :

Il villaggio medievale di Verfeil, ai margini dei Coteaux du Girou, ha molte storie che aspettano di essere raccontate. Conoscete la storia delle eroine del libro « Les petites filles modèles »? Seguite la guida turistica David, alias la Guida Occitana, sul Sentier du Souvenir!

Espanol :

El pueblo medieval de Verfeil, al borde de los Coteaux du Girou, tiene muchas historias por contar. ¿Conoce la historia de las heroínas del libro « Les petites filles modèles »? Siga al guía David, alias el Guía Occitano, por el Sentier du Souvenir

