Randonnée commentée sur l’oppidum Saint Marcel du Pègue Musée Archéologique du Pègue Le Pègue

Randonnée commentée sur l'oppidum Saint Marcel du Pègue Samedi 20 septembre, 14h00

Rendez-vous à 14 h devant le musée archéologique du Pègue. Marche sans grandes difficultés de 2 heures environ (avec des arrêts). Prévoir des chaussures adaptées

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Randonnée accompagnée et commentée sur l’oppidum Saint Marcel du Pègue. Le musée archéologique vous propose le 21 septembre, une visite accompagnée et commentée de l’oppidum Saint Marcel du Pègue, classé monument historique en 1993.

L’oppidum, habité du Néolithique au Moyen-Âge, a été fouillé sur une petite partie d’environ 1700 m2 et s’est révélé tellement riche en mobiliers que les fouilles se sont poursuivies durant 30 années, de 1955 à 1985. Plus d » 15 tonnes d’artefacts en ont été extraits, composant donc une partie importante du musée archéologique du Pègue.

Le site a connu son apogée à la fin du premier âge du Fer (525 jusque vers 400 av. n. è.) et durant le second âge du Fer jusqu’à l’arrivée des Romains en entretenant des liens commerciaux et technologiques fructueux avec les Phocéens de Marseille.

Musée Archéologique du Pègue 2, rue du Donjon, 26770 Le Pègue Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 75 53 68 21 https://museedupegue.com Un site majeur qui témoigne de la rencontre des Celtes et des Grecs au premier et second âge du Fer et de l’agglomération gallo-romaine

Situé au pied du massif de la Lance, sur les premiers contreforts des Préalpes, le village du Pègue abrite une des plus étonnantes et importantes collections archéologiques de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Le Musée Archéologique du Pègue rassemble des vestiges issus quasi exclusivement de la commune et notamment de la colline Saint-Marcel, fouillée de 1955 à 1985 ainsi que de l’agglomération gallo-romaine, chef-lieu du pagus alétanus.

Si la présence de l’Homme est attestée au Pègue avant le Néolithique jusqu’à aujourd’hui, c’est durant l’âge du Fer (800–50 av. n. è.) que le site de hauteur connaît son apogée.

Le Rhône n’étant pas aménagé, sa vallée était souvent marécageuse et en partie inondée. Le site se trouvant au croisement de deux voies commerciales Nord-Sud et Est-Ouest se trouve donc témoin des premiers échanges commerciaux entre la Gaule celtique intérieure et les Grecs, fondateurs de Marseille vers 600 av. n. è.

On peut donc trouver dans le musée des céramiques indigènes liées à la vie domestique dont les premières réalisées avec l’aide d’un tour, des céramiques provenant d’Athènes et des colonies grecques ainsi que d’artefacts, outils, bijoux, fibules, dont certains témoignent d’échanges. On peut bien sûr y admirer l’importante collection de céramiques tournées peintes à pâte claire, produites sur place entre 525 et 450 av. n. ère, ultime représentation des liens tissés entre les Celtes et le monde grec (aussi appelée « pseudo-ionienne » en raison de son aspect, de sa technique et de sa décoration). Cette production est sans doute au départ le fruit d’artisans Grecs et ensuite de potiers locaux qu’ils ont formés à ces techniques. Nous pouvons donc y distinguer les influences mutuelles avec des formes et décors non seulement grecques, mais aussi indigènes. parkings dans le village

SPPHA musée archéologique du Pègue