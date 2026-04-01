Randonnée commentée Terres de légendes

Brix Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13 2026-07-20 2026-08-03

Bienvenue dans l’univers mystérieux des terres du milieu… Immergés au sein d’une nature foisonnante, des écrins de verdure au caractère miraculeux et d’authentiques lieux sacrés aux décors rocambolesques se révèlent. Accompagnés d’un guide du Pays d’Art et d’Histoire, les mythes et légendes sont devenus les témoins de l’histoire des terres de nos ancêtres.

Durée 4h 9km à partir de 8 ans.

Lieux vus lors de la randonnée

– Chapelle Saint Jouvin

– Fontaine Saint Jouvin et sa légende

– La forêt de Brix

– Le bourg de Brix et son architecture

– Parc de Bruce Castle

– Le bocage

– Le prieuré de la Luthumière

Réservation nécessaire auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Le point de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation. .

Brix 50700 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée commentée Terres de légendes

L’événement Randonnée commentée Terres de légendes Brix a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cotentin